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07:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотрудницу администрации Кировского района обвиняют в мошенничестве

Женщина предстанет перед судом за кражу 259 тыс. рублей из бюджета.

Красноярские следователи завершили расследование дела о мошенничестве, где главным подозреваемым выступает главный специалист администрации Кировского района. Женщина обвиняется в присвоении денежных средств, которые были выделены из муниципального бюджета на организацию спортивно-массовых мероприятий.

В 2015 году во время проведения различных соревнований женщина привлекала к судейству учителей физической культуры, знакомых ей спортсменов безвозмездно или же за незначительные вознаграждения. Однако из бюджета на это были выделены определенные средства.

По данным следствия, чтобы похитить деньги, специалист администрации обратилась к предпринимателю. По ее просьбе он формально принял участие в аукционе на заключение муниципального контракта по оказанию данного вида услуг. Победив в нем как единственный участник, она номинально взяла на себя обязательства, предусмотренные контрактом. Фактическое исполнение обязанностей не требовалось, согласно изначальному замыслу аферы.

В итоге после соревнований, которые проводили учителя и спортсмены, обвиняемая изменила отчетные документы, создав тем самым лишь видимость исполнения условий заключенного контракта о привлеченным ею предпринимателем. Денежные средства в размере 259 тыс. рублей были переведены на счет сотрудницы администрации, затем обналичены и потрачены на личные нужны.

При расследовании данного дела факт мошенничества подтвердился. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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