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06:48 (мск), источник: Om1.ru

Спецслужбы задержали в Омске грузчика, сообщившего 1 апреля о минировании склада

Стали известны подробности неудачной первоапрельской шутки, на которую решился омич, не получивший работу. Спустя месяц он был задержан полицией и ФСБ.

Звонок в полицию Омска поступил 1-го апреля текущего года. Аноним сообщил, что один из складов, расположенных на улице 3-й Разъезд, заминирован. На место происшествия срочно выехали службы быстрого реагирования. Однако при обследовании помещения взрывных устройств там обнаружено не было.

Сотрудникам уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ России по Омской области удалось выяснить личность звонившего. Им оказался 24-летний житель Кормиловского района, который временно жил в доме на улице Конева.

За домом установили наблюдение. А вчера молодого человека задержали. Сельчанин, который ранее был судим за кражу и угон автомобиля, приехал в областной центр, чтобы устроиться на работу, на тот самый склад. Однако, потенциальные работодатели сочли, что работник с криминальным прошлым им не нужен и отказали в трудоустройстве. Обидевшись, сельчанин решил «заминировать» склад.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

 — В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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