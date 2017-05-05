Спецслужбы задержали в Омске грузчика, сообщившего 1 апреля о минировании склада

Звонок в полицию Омска поступил 1-го апреля текущего года. Аноним сообщил, что один из складов, расположенных на улице 3-й Разъезд, заминирован. На место происшествия срочно выехали службы быстрого реагирования. Однако при обследовании помещения взрывных устройств там обнаружено не было.

Сотрудникам уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ России по Омской области удалось выяснить личность звонившего. Им оказался 24-летний житель Кормиловского района, который временно жил в доме на улице Конева.

За домом установили наблюдение. А вчера молодого человека задержали. Сельчанин, который ранее был судим за кражу и угон автомобиля, приехал в областной центр, чтобы устроиться на работу, на тот самый склад. Однако, потенциальные работодатели сочли, что работник с криминальным прошлым им не нужен и отказали в трудоустройстве. Обидевшись, сельчанин решил «заминировать» склад.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.