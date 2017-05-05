Бывшего директора федерального предприятия осудят за хищение 161 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, с июня 2010 года по август 2012 года 54-летний Вадим Перекальский, будучи руководителем Западно-Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» заключил фиктивные договоры с компаниями на проведение лесоустроительных и других работ.

«Он подписал фиктивные акты приема — передачи работ, которые этими фирмами фактически не выполнялись, а были проведены сотрудниками филиала предприятия при исполнении ими служебных обязанностей. Денежные средства были перечислены со счета предприятия на счета подконтрольных Перекальскому организаций и, в дальнейшем, похищены путем их обналичивания», — рассказали в прокуратуре.

Сумма ущерба оценивается в 161 млн рублей.

При расследовании дела сотрудникам УФСБ по Новосибирской области удалось вернуть часть ущерба — 38 млн рублей и автомобиль за 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.