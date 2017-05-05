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06:59 (мск), источник: АиФ Омск

Подозреваемый в убийстве двух омичек проходит психиатрическую экспертизу

Результаты исследования станут известны в середине мая.

Омич, которого подозревают в убийстве двух омичек после похода в бар «Доски», проходит судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает «Новый Омск».

«Гладков находится на экспертизе. Ее результаты будут известны не раньше середины мая. Главная ее цель — установление вменяемости или невменяемости подозреваемого», — рассказала старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля. Две подруги пошли в бар, чтобы отметить день рождения одной из них. Там они познакомились с мужчиной и решили продолжить общение у него дома. Там между новыми знакомыми произошла ссора. Через два дня поисков девушек нашли в гараже мужчины мёртвыми.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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