Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Канада в погоне за Россией. Представление группы В на ЧМ-2017
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
07:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ребенок госпитализирован с политравмой после падения с 5 этажа в Щучинске

Ребенок остался без присмотра взрослых, а на окне отсутствовала москитная сетка.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 май — Sputnik. В Акмолинской области трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки, сейчас пострадавшая находится в больнице со множественными травмами, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в ночь на 5 мая в Щучинске.

Читайте также
Алматинец попал в больницу после «лечения» у народного целителя

«По улице Луговая из пятиэтажного жилого дома выпала из окна пятого этажа несовершеннолетняя 2014 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей, сейчас он госпитализирован», — проинформировали в ДЧС.

Подробности ЧП устанавливают правоохранительные органы. Известно, что на окне не было москитной сетки.

Как сообщили в Бурабайской ЦРБ, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

«Ребенок госпитализирован с шоком 3-й степени, политравмой, ушибом головного мозга, переломами», — сообщили врачи.

За предыдущие сутки случилось еще три падения из окон высотных домов в Астане. В среду вечером и в четверг утром две девушки выпали из окон, одна из них погибла, другая с тяжелыми травмами находится в больнице.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шесть землетрясений зафиксированы за сутки близ Алматы
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Нефть марки Brent опустилась ниже $47 долларов за баррель
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь