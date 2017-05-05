Ребенок госпитализирован с политравмой после падения с 5 этажа в Щучинске

Инцидент произошел в ночь на 5 мая в Щучинске.

АСТАНА, 5 май — Sputnik. В Акмолинской области трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки, сейчас пострадавшая находится в больнице со множественными травмами, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

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«По улице Луговая из пятиэтажного жилого дома выпала из окна пятого этажа несовершеннолетняя 2014 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей, сейчас он госпитализирован», — проинформировали в ДЧС.

Подробности ЧП устанавливают правоохранительные органы. Известно, что на окне не было москитной сетки.

Как сообщили в Бурабайской ЦРБ, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

«Ребенок госпитализирован с шоком 3-й степени, политравмой, ушибом головного мозга, переломами», — сообщили врачи.

За предыдущие сутки случилось еще три падения из окон высотных домов в Астане. В среду вечером и в четверг утром две девушки выпали из окон, одна из них погибла, другая с тяжелыми травмами находится в больнице.