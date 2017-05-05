В Алматинской области продолжается ликвидация последствий подтопления

Сотрудники ТОО «КазГидроСпас» проводят работы по очистке и дноуглублению русла реки Кыргаулды. Как отметили в пресс-службе ДЧС области, работы ведутся под постоянным контролем руководства ведомства.

«По уточненным данным оперативного штаба, произошло подтопление 171 дачного участка (из них подтоплено 12 дачных домов), подтопление двора детского сада “Детский центр Бота”, а также в селе Кыргауылды по улице Таусамалы подтопило 20 дворовых участков (из них подтоплено три жилых дома). На данный момент основной поток воды пущен по руслу реки Кыргаулды, вода ушла с дачных участков, произведена откачка воды из жилых домов, на участках остается грязевая масса в общей сложности на территории четырех садоводческих обществ (ПКСТ “Аксай-19”, “Полет-91”, “Торпеда”, “Труд-4”) », — отметил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Кроме того, на участках подтопления акимат Карасайского района организовал субботник по оказанию помощи по очистке дачных участков от грязекаменной массы. Об этом сообщил аким Карасайского района Махаббат Бигельдиев.

«Многие жители района откликнулись на призыв и приняли активное участие в субботнике. Конечно, за один день всю грязевую массу не уберешь. Но в настоящий момент 66 дворов очищены от грязевой массы и из 13 дворов выкачана вода. Для этого мобилизованы коммунальные службы региона. Вся работа координируется оперативным штабом. Главная цель — не допустить повторения подобных случаев», — подчеркнул Махаббат Бигельдиев.