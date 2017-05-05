Экс-директор челябинского ДРСУ-банкрота арестован за растрату
Бывший руководитель МУПа снова стал фигурантом уголовного дела.
Бывший руководитель МУПа снова стал фигурантом уголовного дела.
Челябинский областной суд после жалобы прокурора изменил меру пресечения бывшему директору
В четверг, 4 мая, областной суд отменил постановление Центрального райсуда об избрании Ивану Волоскову меры пресечения в виде домашнего ареста и отправил его в СИЗО. ЧОС согласился с доводами прокурора о том, что подследственный может скрываться и оказывать давление на свидетелей. Волосков был взят под стражу в зале суда.
Дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) было возбуждено в отношении бывшего руководителя обанкроченного МУПа этой весной. Ранее имя Ивана Волоскова упоминалось в деле
Напомним, в 2012 году Волосков заплатил Артемьеву 9,9 млн рублей, чтобы получить контракт по ремонту дорог на 2,6 млрд в Челябинске, после чего сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Уголовной ответственности он тогда избежал, а челябинского чиновника осудили на 9 лет и взыскали с него 450 млн рублей штрафа.
Процедура банкротства МУП «ДРСУ», задолжавшего кредиторам 917 млн рублей, стартовала в декабре 2014 году. При рассмотрении дела в Арбитражном суде выяснилось, что руководитель предприятия допустил недостачу на сумму более 75,6 млн рублей.