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07:24 (мск), источник: dostup1.ru

Экс-директор челябинского ДРСУ-банкрота арестован за растрату

Бывший руководитель МУПа снова стал фигурантом уголовного дела.

Челябинский областной суд после жалобы прокурора изменил меру пресечения бывшему директору МУПа-банкрота ДРСУ Ивану Волоскову, обвиняемому в растрате, — управленец, фигурировавший в другом коррупционном деле, взят под стражу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 4 мая, областной суд отменил постановление Центрального райсуда об избрании Ивану Волоскову меры пресечения в виде домашнего ареста и отправил его в СИЗО. ЧОС согласился с доводами прокурора о том, что подследственный может скрываться и оказывать давление на свидетелей. Волосков был взят под стражу в зале суда.

Дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) было возбуждено в отношении бывшего руководителя обанкроченного МУПа этой весной. Ранее имя Ивана Волоскова упоминалось в деле экс-начальника управления муниципального заказа мэрии Челябинска Александра Артемьева, получавшего взятки за содействие при заключении муниципальных контрактов.

Напомним, в 2012 году Волосков заплатил Артемьеву 9,9 млн рублей, чтобы получить контракт по ремонту дорог на 2,6 млрд в Челябинске, после чего сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Уголовной ответственности он тогда избежал, а челябинского чиновника осудили на 9 лет и взыскали с него 450 млн рублей штрафа.

Процедура банкротства МУП «ДРСУ», задолжавшего кредиторам 917 млн рублей, стартовала в декабре 2014 году. При рассмотрении дела в Арбитражном суде выяснилось, что руководитель предприятия допустил недостачу на сумму более 75,6 млн рублей.

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