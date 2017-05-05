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07:23 (мск), источник: dostup1.ru

Массовый мор рыбы на озере Кунашак произошел из-за кислородного голодания

Это, скорее всего, вызвано строительством дороги Кунашак — Усть-Багаряк, в ходе которого был построен обводной канал.

Массовый мор рыбы на озере Кунашак (Челябинская область) произошел вследствие кислородного голодания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Напомним, в конце апреля местные жители обнаружили погибшую рыбу и сообщили о чрезвычайной ситуации в правоохранительные органы. Происшествие вызвало широкий резонанс и породило слухи и предположения, что аборигенную рыбу в водоеме могли отравить, чтобы впоследствии зарыбить озеро более ценной породой.

Как сообщил директор ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктор Тихонов, данные, полученные в ходе вскрытия погибшей и живой рыбы, и проведенных токсикологических исследований, свидетельствуют о том, что рыба погибла вследствие кислородного голодания.

По его словам, «уже на вскрытии было понятно, что рыба, скорее всего, задохнулась, придавленная льдом: жабры были неестественного серого цвета, что свидетельствует о наличии в них иловых отложений».

Специалисты не обнаружили в рыбе никаких глистных инвазий, а токсикологические исследования подтвердили чистоту образцов: в них не было найдено никаких отравляющих веществ, сказал Тихонов.

Начальник управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области Сергей Слободянский уточнил, что после взятия проб рыба была собрана и захоронена на территории скотомогильника.

«Сегодня чрезвычайная ситуация, которая возникла из-за замора рыбы, ликвидирована. Эпизоотическое благополучие территории не пострадало», — отметил он.

По мнению руководителя ветеринарной службы региона, на возникновение замора, скорее всего, повлияло строительство дороги Кунашак — Усть-Багаряк, в ходе которого был построен обводной канал. Он фактически сделал из двух озер — Кунашак и Уелги — сообщающиеся сосуды. Это привело к падению уровня воды в озере Кунашак и, как следствие, к нехватке кислорода для жизни аквакультуры в зимний период.

Пробы воды и биоматериала также были отобраны специалистами отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области, но материалы этих исследований будут известны позже.

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