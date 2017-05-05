Экс-начальника челябинского отдела полиции предали суду за взятку в 800 тыс
По версии следствия, Евгений Мендель получил деньги за крышевание игорного бизнеса.
По версии следствия, Евгений Мендель получил деньги за крышевание игорного бизнеса.
Уголовное дело бывшего и.о. начальника отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску Евгения Менделя, обвиняемого в получении взятки, передано в суд, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР области Владимир Шишков.
По версии следствия, в 2016 году Мендель получил 800 тысяч рублей от местной жительницы, за незаконное информирование о готовящихся рейдах по выявлению игорных залов. Между тем, женщина со своими знакомыми Ксенией Жежерой и Оксаной Суетиной организовала незаконное проведение азартных игр. Преступление вскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.
«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнил Владимир Шишков.
Ранее Ксения Жежера и Оксана Суетина получили по 1,5 года условно за организацию игорного бизнеса.