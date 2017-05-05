Экс-начальника челябинского отдела полиции предали суду за взятку в 800 тыс

Уголовное дело бывшего и.о. начальника отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску Евгения Менделя, обвиняемого в получении взятки, передано в суд, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР области Владимир Шишков.

По версии следствия, в 2016 году Мендель получил 800 тысяч рублей от местной жительницы, за незаконное информирование о готовящихся рейдах по выявлению игорных залов. Между тем, женщина со своими знакомыми Ксенией Жежерой и Оксаной Суетиной организовала незаконное проведение азартных игр. Преступление вскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнил Владимир Шишков.

Ранее Ксения Жежера и Оксана Суетина получили по 1,5 года условно за организацию игорного бизнеса.