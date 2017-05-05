На НПЗ ЛУКОЙЛа в Перми произошел пожар

Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании по ул. Промышленная поступило в 03:38 местного времени в пятницу. Возгорание локализовано в 08:00, тушение огня продолжается.

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«Пожарные выехали на вызов по третьему номеру. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находится руководство ГУ МЧС по Пермскому краю», — сказал представитель пресс-службы.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что возгорание произошло на территории завода по нефтепереработке.

В пресс-службе НПЗ «Интерфаксу» уточнили, что 5 мая в 3:27 (по московскому времени) в ходе проведения пусковых операций после остановочного ремонта на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание, которое было локализовано в 6:01. «Установка АВТ-4 остановлена. Остальные объекты работают в плановом режиме», — сообщили на заводе.

«Безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. О случившемся было сообщено в соответствующие надзорные органы», — заявили в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».