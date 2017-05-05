На НПЗ ЛУКОЙЛа в Перми произошел пожар
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Пожарные борются с огнем, вспыхнувшем в ночь на пятницу на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми.
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Пожарные борются с огнем, вспыхнувшем в ночь на пятницу на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми.
Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании по ул. Промышленная поступило в 03:38 местного времени в пятницу. Возгорание локализовано в 08:00, тушение огня продолжается.
«Пожарные выехали на вызов по третьему номеру. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находится руководство ГУ МЧС по Пермскому краю», — сказал представитель
Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что возгорание произошло на территории завода по нефтепереработке.
В
«Безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. О случившемся было сообщено в соответствующие надзорные органы», — заявили в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».