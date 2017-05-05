Мужчина погиб в лобовом ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла ночью 4 мая. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» ехал в сторону города Камень-на Оби. В пути он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в автомобиль «Вольво».

В аварии погиб пассажир «шестерки», его 26-летний пассажир погиб.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии. По данному факту проводится доследственная проверка.