Мужчина погиб в лобовом ДТП в Новосибирской области
Авария произошла в Ордынском районе области, с места ДТП госпитализирован один человек, рассказали в МВД.
Авария произошла в Ордынском районе области, с места ДТП госпитализирован один человек, рассказали в МВД.
Мужчина погиб в лобовом ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает
Авария произошла ночью 4 мая. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» ехал в сторону города
В аварии погиб пассажир «шестерки», его 26-летний пассажир погиб.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии. По данному факту проводится доследственная проверка.