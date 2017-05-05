В Омской области 11-летнюю школьницу на велосипеде сбил мопед

Школьницу, ехавшую на велосипеде, сбил мопед. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Инцидент произошёл в посёлке Крутинка. 11-летняя девочка ехала по дороге, случайно выехала на полосу встречного движения и столкнулась с мопедом.

В результате столкновения ребёнок получил различные ссадины и ушибы — врачи осмотрели девочку, обработали раны и отпустили домой.

Отметим, что водитель мопеда с места аварии скрылся, сейчас полиция устанавливает его личность.