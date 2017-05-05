Жительницу Владивостока накажут за сомнительное занятие
Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств, об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств, об этом сообщает ИА «Дейта».
Сотрудниками полиции была задержана 32-летняя местная жительница при продаже наркотических веществ.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общей массой 0,138 граммов.
Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Ирина Петрова.