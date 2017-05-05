Челябинцы обстреляли с балкона прохожих

В Челябинске прокуроры признали незаконными отказы в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы по прохожим на Комсомольском проспекте.

Как пояснили в прокуратуре Курчатовского района, происшествие случилось еще в марте 2017 года. О нем сообщила в полицию одна из пострадавших.

По словам горожанки, два молодых человека стреляли с балкона дома № 79. Сначала они пустили пулю в бездомного, стоявшего у мусорных баков. Затем попали в женщину: в руку и поясницу, передает «Уралинформбюро».

Полицейских молодые люди заверили, что стреляли из деревянного лука по пустым банкам. На этом основании и было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На повторное обращение к ОП «Курчатовский» горожанке также ответили отказом.