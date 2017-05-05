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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в аварии пострадал 4-летний мальчик и его отец

Их с травмами увезли в больницу.

Дорожный инцидент произошел в минувший четверг, 4 мая, в Стерлитамаке. Вечером по улице Западная на «Чери А13» ехал 51-летний житель Ишимбая. На перекрестке с улицей Волочаевской он стал поворачивать налево и столкнулся со встречной «Ладой Веста».

— Водитель «Чери» не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество, — пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по республике.

Пострадали 32-летний водитель отечественного авто и его 4-летний сын. Их с различными травмами увезли в больницу. Водитель иномарки и две его пассажирки тоже обратились за помощью к медикам.

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