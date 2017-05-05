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08:19 (мск), источник: РИА Новости

Число лесных пожаров в красноярских лесах сократилось втрое

Число лесных пожаров в Красноярском крае за сутки сократилось втрое — до пяти, при этом площадь выросла в два раза, сообщает минлесхоз региона. Утром 4 мая на территории края действовали 15 лесных пожаров на площади 146,5 гектаров.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 5 мая — РИА Новости. Число лесных пожаров в Красноярском крае за сутки сократилось втрое — до пяти, при этом площадь выросла в два раза, сообщает минлесхоз региона.

Утром 4 мая на территории края действовали 15 лесных пожаров на площади 146,5 гектаров. Большая часть возгораний была зафиксирована в труднодоступной для авиации зоне.

По данным ведомства, за прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 13 лесных пожаров на площади 203 гектара. В тушении в течение дня были задействованы более 250 человек и 43 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам пожаров вели шесть воздушных судов.

«На 10.00 (06.00 мск) 5 мая, на территории края действует пять лесных пожаров — в Богучанском, Дзержинском, Нижнеингашском, Абанском районах на площади 324 гектара. Большая часть возгораний зафиксирована в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении регионального ведомства.

К местам возгораний оперативно были доставлены сотрудники Лесопожарного центра, благодаря которым один пожар на данный момент локализован. Всего в тушении задействовано 95 человек и 12 единиц техники, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, большинство возгораний возникло по вине местных жителей, в двух случаях пожары перешли с территории соседнего региона. Фактов перехода огня из лесного фонда на населенные пункты и объекты экономики в крае нет.

Ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем. В крае с 20 апреля действует особый противопожарный режим, запрещено сжигать сухую траву и разводить костры на сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах, садах и дачах.

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