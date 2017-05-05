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08:34 (мск), источник: Nakanune.ru

Руководство свердловской школы-интерната подозревают в хищении свыше миллиона рублей

Руководство Березовской школы-интерната подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей, выделенных на нужды учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это стало известно в результате проверки ведомства.

По предварительной информации, средства, выделенные из областного и федерального бюджетов, должностные лица учреждения «Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» похищали с 2015 по 2016 год. Как полагает прокуратура, чтобы незаконно получить деньги, к работе привлекались сотрудники, не имеющие соответствующего уровня образования. При этом наличие этих работников в штатном расписании не являлось необходимым для выполнения объема образовательных и воспитательных стандартов.

Предположительно, руководство организации начисляло близким родственникам, трудоустроенным в школе-интернате, излишние стимулирующие выплаты. Сотрудникам из числа близких родственников начислялась заработная плата за совмещение работы по должностям, отсутствующим в штатном расписании.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

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