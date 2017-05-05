В Кыштыме дети отобрали у нищенки банку с милостыней

В Кыштыме (Челябинская область) школьники ограбили 36-летнюю женщину, собиравшую милостыню на улице Ленина, — подростки схватили банку с мелочью и убежали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет газета «Кыштымский рабочий», малоимущая пострадавшая забежала в супермаркет и попросила вызвать полицию. На место прибыли участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Малолетних злоумышленников — школьников 12 и 13 лет — задержали в соседнем квартале.

Мальчики воспитываются в неблагополучных семьях и состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Украденные деньги — около 100 рублей — они не вернули, сославшись на то, что выбросили их.

По данному факту проводится проверка. Применить санкции статьи 161 Уголовного кодекса РФ — «Грабеж» — в отношении школьников невозможно: ни один из них не достиг возраста уголовной ответственности.