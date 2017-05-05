В Увельском районе пьяный мотоциклист попал в больницу, опрокинувшись на дороге
В Увельском районе Челябинской области пьяный мотоциклист попал в больницу, опрокинувшись на дороге. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
В Увельском районе Челябинской области пьяный мотоциклист попал в больницу, опрокинувшись на дороге. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Авария произошла утром третьего мая на третьем километре автодороги село Половинка — Хутор Дружный.
«Водитель мотоцикла, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в Южноуральскую городскую больницу.