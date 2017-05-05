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08:31 (мск), источник: Uralpress.ru

В Увельском районе пьяный мотоциклист попал в больницу, опрокинувшись на дороге

В Увельском районе Челябинской области пьяный мотоциклист попал в больницу, опрокинувшись на дороге. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Авария произошла утром третьего мая на третьем километре автодороги село Половинка — Хутор Дружный.

«Водитель мотоцикла, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в Южноуральскую городскую больницу.

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