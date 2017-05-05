Погорельцам из деревни Вершина Иркутской области выделили участки для строительства домов

Пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

В деревне Вершина Аларского района накануне, 4 мая, было проведено межевание участков для строительства нового жилья семьям, пострадавшим от природных пожаров. Об этом сообщил глава муниципального образования «Зоны» Андрей Шепетя. В населенном пункте, где проживает 48 человек, сгорело восемь домов и магазин, без крова остались 17 человек.

«Накануне мы с жителями на сельском сходе дотемна обсуждали, кто из погорельцев, где и на каких условиях может строиться. Решение было принято. Вчера в деревне людям и семьям, пострадавшим от природных пожаров, выделили земельные участки под строительство. Специалисты уже провели межевание. Размер участка составляет 25 соток», — сообщил Андрей Шепетя.

По словам заместителя главы Аларского района по экономике Людмилы Раднаевой, согласованы, подписаны и доставлены в Иркутск списки на получение положенных пострадавшим выплат.

«Мы уже знаем, что району выделено на эти цели 1,2 млн рублей», — сказала Людмила Раднаева.

Также она сообщила, что администрация МО готовит документы на выделение пострадавшим — каждому члену семьи — материальной помощи в размере 3 тысяч рублей из бюджета района.

Уже отправлены министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде заявки на получение 1,2 кубометров леса: по 125 «кубов» на строительство домов и 25 — на надворные постройки.

Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. Накануне, 4 мая, угольщики, которые работают в районе, привезли погорельцам новую одежду и обувь — необходимые размеры и список вещей им передали заранее.

В настоящее время решаются вопросы обеспечения пострадавших картофелем — семенным и для приготовления пищи, сельхозтоваропроизводители района комплектуют продуктовую помощь. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Ребятишек возят в школу.

Мэр муниципального образования Аларский район Александр Футорный провел совещание с районными строительными подрядчиками. Он поставил им задачу в кратчайшие сроки разработать предложения по оказанию помощи при возведении жилья пострадавшим.

«Надо создать людям условия лучшие, чем у них были до этого», — отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Погорельцы должны получить готовое жилье к 30 сентября.

Напомним, что следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Зоны» Аларского района своих должностных обязанностей, выразившихся в непринятии первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта — деревни Вершина Аларского района Иркутской области.

Также, президент России Владимир Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с временным главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко 2 мая.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.