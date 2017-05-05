Пьяный мужчина ударил топором свою жену и ее брата в Ангарске

46-летний житель Ангарска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения топором своей жене и ее брату. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 46-летнего мужчину, который в ходе семейной ссоры ударил топором свою жену и ее брата.

«Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии предварительно установили, что во время совместного распития спиртных напитков между родственниками возник словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой подозреваемый схватил топор и нанес супруге удар по голове, затем ударил её брата, который пытался заступиться за сестру. Соседи, услышав крики о помощи, немедленно позвонили в полицию и вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшие доставлены в больницу», — отметили в пресс-службе.

Прапорщики Владимир Попов, Виктор Татарников и старшина Денис Кунцевич доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.