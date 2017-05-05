Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
СМИ: солистка "ВИА Гры" устроила танцы в крошечном бикини
Украинские Т-64 могут подбить новые танки РФ
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
08:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный мужчина ударил топором свою жену и ее брата в Ангарске

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Источник: IrkutskMedia.ru

46-летний житель Ангарска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения топором своей жене и ее брату. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 46-летнего мужчину, который в ходе семейной ссоры ударил топором свою жену и ее брата.

«Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии предварительно установили, что во время совместного распития спиртных напитков между родственниками возник словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой подозреваемый схватил топор и нанес супруге удар по голове, затем ударил её брата, который пытался заступиться за сестру. Соседи, услышав крики о помощи, немедленно позвонили в полицию и вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшие доставлены в больницу», — отметили в пресс-службе.

Прапорщики Владимир Попов, Виктор Татарников и старшина Денис Кунцевич доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня: каша со вкусом Победы
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь