Жительница Хабаровска убила спящего приятеля

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

В Хабаровске местная жительница признана виновной в убийстве мужчины. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Свою вину женщина так и не признала, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 38-летней женщины, признанной виновной в убийстве.

Следствием и судом установлено, что вечером 14 мая 2016 года осужденная вместе со знакомым мужчиной распивали спиртные напитки в частом доме, расположенном в Кировском районе Хабаровска. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт из-за малозначительного повода. Мужчина решил прекратить ссору и ушел в сарай спать. Через некоторое время в сарай пришла злоумышленница и нанесла спящему удар ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В ходе следствия женщина вину не признала.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.