Жительница Хабаровска убила спящего приятеля
В ходе следствия женщина свою вину так не признала.
В ходе следствия женщина свою вину так не признала.
Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.
В Хабаровске местная жительница признана виновной в убийстве мужчины. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Свою вину женщина так и не признала, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 38-летней женщины, признанной виновной в убийстве.
Следствием и судом установлено, что вечером 14 мая 2016 года осужденная вместе со знакомым мужчиной распивали спиртные напитки в частом доме, расположенном в Кировском районе Хабаровска. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.