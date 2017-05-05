Следователи назвали четыре версии крушения вертолета в Башкирии
В авиакатастрофе в Белорецком районе республики погибли три человека.
В авиакатастрофе в Белорецком районе республики погибли три человека.
Следователи рассматривают четыре версии крушения вертолета Робинсон в Белорецком районе Башкирии: техническую неисправность, ошибку пилота, некачественное топливо и плохую погоду.
Как стало известно «Вестям», трагедия произошла в
Напомним, на борту находились исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров,