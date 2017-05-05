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08:53 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Следователи назвали четыре версии крушения вертолета в Башкирии

В авиакатастрофе в Белорецком районе республики погибли три человека.

Следователи рассматривают четыре версии крушения вертолета Робинсон в Белорецком районе Башкирии: техническую неисправность, ошибку пилота, некачественное топливо и плохую погоду.

Как стало известно «Вестям», трагедия произошла в горно-лесистой местности между селами Дубинино, Татлы и хутором Нижняя Манява. Сейчас на месте работают криминалисты, им предстоит установить причины случившегося.

Напомним, на борту находились исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин. С Дамиром Шаймухаметовым наша съемочная бригада уже вылетала на рейд по проверке ситуации с лесными пожарами. Связь с экипажем пропала накануне около четырех часов дня. По факту трагедии проводится проверка.

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