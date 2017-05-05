Пьяный пассажир лишил маршрутку двери в Волгограде
4 мая пьяный пассажир, выходя из маршрутки, с такой силой закрыл пассажирскую дверь, что она сорвалась с петель, сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев инцидента.
4 мая пьяный пассажир, выходя из маршрутки, с такой силой закрыл пассажирскую дверь, что она сорвалась с петель, сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев инцидента.
Как сообщают свидетели в соцсетях, все произошло с маршруткой № 174 «Краснослободск — ВолГУ». Мужчина, по словам свидетелей, был настолько пьян, что не смог рассчитать силу удара и закрыл дверь маршрутного такси, как смог. После этого водитель высадил пассажиров.