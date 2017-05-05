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09:31 (мск), источник: УралПолит.ру

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 мая, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила по горячим следам задержали подозреваемого в краже товара из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Накануне в полицию поступило сообщение, что неизвестный, находясь в магазине на Черноисточинском шоссе, под угрозой применения ножа похитил у продавца товар.

По словам продавца, 34-летней женщины, зашедший в магазин мужчина попросил продать алкоголь, на что она ответила, что магазин не торгует алкогольной продукцией. Тогда покупатель попросил продукты, сигареты, минеральную воду, которые продавец сложила в пакет и назвала сумму к оплате — около 1400 рублей. Когда женщина поняла, что посетитель не собирается оплачивать покупку, то потянулась к тревожной кнопке. В этот момент злоумышленник достал из кармана складной нож и, пригрозив продавцу, перелез через прилавок. Испуганная продавец выбежала через запасной выход, а спустя несколько минут, вернувшись в магазин, позвонила в полицию.

Сыщики изучили записи камер видеонаблюдения, благодаря чему в результате чего определить предполагаемого преступника удалось довольно быстро. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний местный житель. На задержание транспортного средства были ориентированы дежурные экипажи. Указанный автомобиль был задержан сотрудниками ДПС на территории Тагилстроевского района — водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, допустив наезд на препятствие. При осмотре салона машины часть похищенного в магазине товара была изъята полицейскими и затем возвращена владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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