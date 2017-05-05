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11:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

51-летняя Светлана Долинина пропала в Нижегородской области

Полицейские просят помощи в поисках жительницы Княгининского района.

51-летняя Светлана Долинина пропала в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МВД.

19 апреля женщина ушла с автобусной остановки в деревне Долгая Княгининского района в неизвестном направлении. О том, где она сейчас находится, ничего не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 50−55 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч, лицо овальное, глаза карие. Особые приметы: на левой кисти есть татуировка с надписью «Светлана», на левом плече наколото сердце, проколотое с двух сторон стрелами. В день исчезновения была одета в короткую черную кожаную куртку, черные джинсы, синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой или обстоятельствах ее исчезновения, сообщите по телефонам: 8 (83166) 4−27−00, 4−11−54, 4−17−53.

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