51-летняя Светлана Долинина пропала в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МВД.

19 апреля женщина ушла с автобусной остановки в деревне Долгая Княгининского района в неизвестном направлении. О том, где она сейчас находится, ничего не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 50−55 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч, лицо овальное, глаза карие. Особые приметы: на левой кисти есть татуировка с надписью «Светлана», на левом плече наколото сердце, проколотое с двух сторон стрелами. В день исчезновения была одета в короткую черную кожаную куртку, черные джинсы, синие кроссовки.