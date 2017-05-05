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09:32 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК проверяет информацию о травмировании пассажира маршрутки

Водитель автобуса тронулся с места, прежде чем женщина успела выйти.

Следственный комитет проверяет информацию о травмировании пассажира маршрутки на улице Варварской в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автобуса тронулся с места, прежде чем женщина успела выйти. Пострадавшая упала на тротуар, а маршрутка поехала дальше.

В настоящее время по данному факту организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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