СК проверяет информацию о травмировании пассажира маршрутки

Следственный комитет проверяет информацию о травмировании пассажира маршрутки на улице Варварской в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автобуса тронулся с места, прежде чем женщина успела выйти. Пострадавшая упала на тротуар, а маршрутка поехала дальше.

В настоящее время по данному факту организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.