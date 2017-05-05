Полиция выяснила личность девушки в пакете, найденной зарезанной на берегу в Татарстане

В Заинске сотрудники правоохранительных органов выяснили личность девушки, которая была найдена зарезанной в полиэтиленовом пакете на берегу водохранилища и при этом с нее была снята одежда, погибшей оказалась 22-летняя девушка из Башкирии. Информация об этом появилась в соцсетях, ее ProKazan.ru подтвердил источник.

— Девушка приехала в Татарстан из города Октябрьский, официально она нигде не работала, место ее жительства устанавливается, — рассказали ProKazan.ru.

Девушку убили около недели назад.

Сейчас ведется поиск убийцы, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».