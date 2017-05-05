Очевидцы: в Советске Volkswagen Golf сбил 12-летнюю девочку
В Советске на перекрёстке Чапаева — Героев зелёный Volkswagen Golf сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.
В Советске на перекрёстке Чапаева — Героев зелёный Volkswagen Golf сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.
Инцидент произошёл в четверг, 4 мая, примерно в 20 часов, об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
По словам свидетелей, девочка вышла из автобуса и, не посмотрев по сторонам, перебежала дорогу в неположенном месте.
Автомобиль, сбивший её, ехал по Чапаева в сторону Калининграда. Очевидцы утверждают, что у девочки ушиб руки и сотрясение мозга.
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