Аварию с участием четырех автомобилей спровоцировал хабаровский риелтор

Недалеко от арены «Ерофей» водитель «Тойоты Виндом» спровоцировал аварию, в которой оказались повреждены четыре автомобиля. Травмы получил один человек, сообщает портал «Губерния».

Пострадавшая — пассажир автомобиля «Сузуки Вэгон Эр Солио», который опрокинулся после удара. Водитель этой машины смог выбраться из салона самостоятельно, а женщину эвакуировали очевидцы. Горожанку доставили во вторую краевую больницу. Остальные участники событий травм не получили.

Риелтор, устроивший это ДТП, ехал на своем «Виндоме» со стороны центра города и планировал свернуть налево, на улицу Флегонтова. Встречный поток машин стоял в пробке; водители, занимавшие второй и третий ряды, пропускали «Виндом», а вот ехавший по первому ряду водитель «Сузуки» этот автомобиль не видел. Легкого толчка в борт хватило, чтобы «Солио» помчался дальше на двух колесах и, перевернувшись, врезался в «Мерседес» на другой стороне перекрестка. После столкновения с немецкой машиной «Сузуки» протаранил еще и «Тойоту Аксио».

Виновником ДТП признали водителя «Виндома»: при повороте налево он должен был уступить дорогу встречным автомобилям.