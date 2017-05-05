Психически нездоровый иркутянин ударил в лицо врача скорой помощи
Психически нездоровый мужчина ударил врача скорой медицинской помощи в лицо кулаком в Иркутске.
Психически нездоровый мужчина ударил врача скорой медицинской помощи в лицо кулаком в Иркутске.
Психически нездоровый мужчина ударил врача скорой медицинской помощи в лицо кулаком в Иркутске. Как 5 мая 2017 года сообщила
Медицинские работники им рассказали, что, прибыв по заявке, на врача напал неизвестный 39-летний мужчина, который находился в неадекватном состоянии. Он ударил медика кулаком в лицо, а затем скрылся. Через несколько минут после совершения преступления, старшина полиции Александр Алексеев и сержант полиции Андрей Кутелов задержали буйного мужчину в состоянии психического расстройства и передали его бригаде психиатрической помощи.