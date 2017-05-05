Психически нездоровый иркутянин ударил в лицо врача скорой помощи

Психически нездоровый мужчина ударил врача скорой медицинской помощи в лицо кулаком в Иркутске. Как 5 мая 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, инцидент произошел накануне на улице Генерала Доватора. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки, оборудованной в автомобиле скорой помощи, и незамедлительно прибыли на место происшествия.

Медицинские работники им рассказали, что, прибыв по заявке, на врача напал неизвестный 39-летний мужчина, который находился в неадекватном состоянии. Он ударил медика кулаком в лицо, а затем скрылся. Через несколько минут после совершения преступления, старшина полиции Александр Алексеев и сержант полиции Андрей Кутелов задержали буйного мужчину в состоянии психического расстройства и передали его бригаде психиатрической помощи.