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10:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожарные Приморья вступили в схватку с огнем

Наступило время повышенного класса пожарной опасности леса в Приморском крае. Особый противопожарный режим введен в крае, соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает ИА «Дейта».

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Читайте также Мужчина едва не погиб при пожаре в приморском селе Лес горит, но не уменьшается работы и у спасателей Уссурийска. За прошедшую неделю они потушили 11 пожаров, 14 возгораний мусора, 24 пала сухой травы. А также шесть раз выезжали по ложному вызову, дважды ликвидировали последствия ДТП, закоротившей проводки и четыре раза оказывали помощь населению.

Так, пустующий дом на улице Ворожейкина в селе Пуциловка загорелся около шести часов вечера. Поднятые по тревоге члены ДПД Пуциловской территории оказались на месте происшествия через считанные минуты и справились с пожаром до прибытия профессионалов. Соседи рассказали хозяину, что за несколько часов до происшествия видели на территории подворья детей и узнали их.

А в селе Воздвиженка из-за скачка напряжения в сети около половины седьмого утра загорелся инкубатор. Помощь пожарных владельцам не потребовалась, с последствиями короткого замыкания они справились самостоятельно.

Из-за элементарной беспечности граждан, бездумно бросающих окурки, едва не сгорел дачный домик в районе пивзавода. В начале пятого утра спасатели тушили занявшуюся огнем и пламенем веранду. А в середине дня заливали водой крыльцо строения на территории другого садового товарищества. Фронт пущенного неустановленными лицами пала достигал 300 метров.

Василий Буслаев.

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