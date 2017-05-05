В Башкирии семьям погибших при крушении вертолета окажут материальную поддержку
В Белорецком районе продолжается операция на месте крушения вертолёта Робинсон.
В Белорецком районе продолжается операция на месте крушения вертолёта Робинсон.
Воздушное судно, принадлежало авиакомпании «Лайт Эйр», оно участвовало в мониторинге лесопожарной обстановки и возвращалось в Уфу. На место трагедии выехал министр лесного хозяйства республики.
Уже известно, что ведомство окажет семьям погибших материальную поддержку. Вертолет пропал с радаров 4 мая в 16:20. Спустя несколько часов он был обнаружен примерно в 20 километрах от села Татлы Белорецкого района.
За штурвалом находился пилот аиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин, рядом с ним
В результате крушения все кто был на борту — погибли. Вертолет вылетел в Белорецкий район с целью патрулирования местности на предмет лесных пожаров.
Среди погибших — Дамир Шаймухаметов
Robinson R44 — лёгкий многоцелевой четырёхместный коммерческий вертолёт, который чаще всего используется для патрулирования лесных массивов с целью выявления пожаров.
Напомним, это не первый случай крушения воздушного судна авиакомпании «Лайт Эйр». В феврале 2016 года в авиакатастрофу попал самолет Ан-2. Он вылетел из Стерлитамака для облета нефтепровода и следовал по маршруту Стерлитамак — Акъяр — Орск — Акъяр. Тогда на борту находились два пилота и представитель компании «Транснефть», все они погибли.
А В Белорецком районе сейчас работает штаб МЧС, на месте крушения работают криминалисты, специалисты минлесхоза. Семьям погибших будет оказана помощь.