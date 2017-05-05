В Башкирии семьям погибших при крушении вертолета окажут материальную поддержку

За штурвалом находился пилот аиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин, рядом с ним летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов, на месте пассажира исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров.

Уже известно, что ведомство окажет семьям погибших материальную поддержку. Вертолет пропал с радаров 4 мая в 16:20. Спустя несколько часов он был обнаружен примерно в 20 километрах от села Татлы Белорецкого района.

Воздушное судно, принадлежало авиакомпании «Лайт Эйр», оно участвовало в мониторинге лесопожарной обстановки и возвращалось в Уфу. На место трагедии выехал министр лесного хозяйства республики.

В результате крушения все кто был на борту — погибли. Вертолет вылетел в Белорецкий район с целью патрулирования местности на предмет лесных пожаров.

Среди погибших — Дамир Шаймухаметов летчик-наблюдатель авиалесоохраны. Закончил специальные курсы в прошлом году. Был лучшем в группе навигации. Мы журналисты не раз вместе вылетали на патрулирование лесных пожаров. Дамир всегда болел за свое дело. В последнем интервью он призывал всех соблюдать правила противопожарной безопасности.

Robinson R44 — лёгкий многоцелевой четырёхместный коммерческий вертолёт, который чаще всего используется для патрулирования лесных массивов с целью выявления пожаров.

Напомним, это не первый случай крушения воздушного судна авиакомпании «Лайт Эйр». В феврале 2016 года в авиакатастрофу попал самолет Ан-2. Он вылетел из Стерлитамака для облета нефтепровода и следовал по маршруту Стерлитамак — Акъяр — Орск — Акъяр. Тогда на борту находились два пилота и представитель компании «Транснефть», все они погибли.

А В Белорецком районе сейчас работает штаб МЧС, на месте крушения работают криминалисты, специалисты минлесхоза. Семьям погибших будет оказана помощь.