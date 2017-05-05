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10:23 (мск), источник: Volga News

В Самаре рассмотрят дело омского наркомана, взявшего в заложники девочку

Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Уголовное дело неоднократно судимого жителя Омской области Евгения Завагина, который 1 февраля в Омске взял в заложники 13-летнюю девочку, будет рассмотрено в Приволжском окружном военном суде в Самаре, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

«Уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами. Омский регион относится к Приволжскому окружному военному суду, в который это дело и направлено сегодня для рассмотрения по существу», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что 41-летний Завагин обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и в захвате и удержании с помощью оружия в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего. За инкриминируемые ему преступления предусмотрено наказание от шести до 15 лет лишения свободы.

Около 10:00 по местному времени (7:00 мск) 1 февраля мужчина зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, он требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала, врачи обнаружили у нее поверхностную резаную рану на спине и многочисленные царапины на груди и шее.

Завагин в ходе расследования дал признательные показания. Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако осознавал свои действия.

Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 г. из мест лишения свободы проживал в с. Надеждино Омской области. 31 января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с наркотическим веществом.

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