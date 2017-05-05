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10:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автомобиль сбил школьника на велосипеде и скрылся в Дзержинске

Велосипедист пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль сбил школьника на велосипеде на улице Марковникова в Дзержинске и скрылся, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 4 мая в 18:15. Неустановленный водитель, управляя неустановленной машиной, сбил 15-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавший был доставлен родителями в больницу, после оказания медпомощи его отпустили.

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