Автомобиль сбил школьника на велосипеде и скрылся в Дзержинске
Велосипедист пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Велосипедист пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Автомобиль сбил школьника на велосипеде на улице Марковникова в Дзержинске и скрылся, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло 4 мая в 18:15. Неустановленный водитель, управляя неустановленной машиной, сбил 15-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадавший был доставлен родителями в больницу, после оказания медпомощи его отпустили.