Убийство почтальона под Петриковом: прокурор попросил 23 года

Данное уголовное дело рассматривает судебная коллегия Гомельского облсуда в выездном заседание в Петрикове. Накануне прошли прения сторон. Максимальный срок отбывания наказания в исправительной колонии закрытого типа, который в Беларуси может быть назначен женщинам, — 25 лет, при этом в Беларуси к ним не применяется смертная казнь и пожизненное заключение.

«Прокурор заявил, что вина обвиняемой в судебном заседании доказана и попросил суд назначить ей 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Там отметили, что на 11 мая запланировано последнее слово в суде обвиняемой, а также оглашение судебного решения по данному делу.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемой, жительнице поселка Копаткевичи, было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — ст. 139 «Убийство» и ст. 207 «Разбой».