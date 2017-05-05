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10:17 (мск), источник: Sputnik.by

Убийство почтальона под Петриковом: прокурор попросил 23 года

Тело сотрудницы почты с рублеными ранами было обнаружено в подполье дома обвиняемой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Государственный обвинитель попросил Гомельский областной суд назначить обвиняемой в убийстве сотрудницы отделения связи из Петриковского района 23 года лишения свободы.

Данное уголовное дело рассматривает судебная коллегия Гомельского облсуда в выездном заседание в Петрикове. Накануне прошли прения сторон. Максимальный срок отбывания наказания в исправительной колонии закрытого типа, который в Беларуси может быть назначен женщинам, — 25 лет, при этом в Беларуси к ним не применяется смертная казнь и пожизненное заключение.

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«Прокурор заявил, что вина обвиняемой в судебном заседании доказана и попросил суд назначить ей 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Там отметили, что на 11 мая запланировано последнее слово в суде обвиняемой, а также оглашение судебного решения по данному делу.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемой, жительнице поселка Копаткевичи, было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — ст. 139 «Убийство» и ст. 207 «Разбой».

Убийство 27-летней женщины-почтальона было совершено в октябре 2016 года. Работница отделения разносила пенсию пожилым людям, в тот день у нее в сумке было 1,5 тысячи рублей. Когда в милицию поступила информация о том, что почтальон не вернулась домой в конце рабочего дня, сотрудники органов внутренних дел начали оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в совершении убийства была задержана местная неработающая жительница — у нее на подворье был обнаружен велосипед убитой, а в подполье дома — тело. Сотрудники милиции нашли орудие убийства — топор, а также деньги.

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