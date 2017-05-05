Почти 50 млн рублей выделили погорельцам в Иркутской области из федерального бюджета

49,72 млн рублей выделено из федерального бюджета пострадавшим от пожаров в Иркутской области. В настоящее время первый транш был переведен в Аларский и Киренский районы. До конца дня денежные средства будут зачислены на счета жителей деревни Вершина и поселка Бубновка, открытые в кредитных организациях, или доставлены пострадавшим гражданам через отделения «Почты России», заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Распоряжением правительства РФ от 2 мая 2017 года из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате природных пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа в апреле 2017 года, выделены правительству Иркутской области бюджетные ассигнования в размере 49,72 млн рублей.

«Федеральные финансовые средства из резервного фонда выделены на оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека и финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости в размере 100 тысяч рублей на человека», — отметил Владимир Родионов.

Денежные средства предназначены погорельцам деревни Вершина Аларского района и поселка Бубновка Киренского района на основании списков пострадавших граждан, подписанных мэрами районов, МЧС России, ГУВД и утвержденными председателем правительства Иркутской области.

«Глава ведомства подчеркнул, что по достигнутой договоренности со Сбербанком и Почтой России для оперативного получения денежных средств в Киренском районе установлены дополнительные рабочие дни — 6 мая 2017 года будет работать почтовое отделение, 8 мая 2017 года будет работать отделение Сбербанка», — сообщили в пресс-службе.

Министр напомнил, что губернатором Иркутской области подписан указ от 3 мая 2017 года «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабных пожаров на территории Иркутской области», в соответствии с которым граждане пострадавших населенных пунктов Аларского, Киренского, Заларинского, Зиминского районов, городов Черемхово и Саянска получат единовременные денежные выплаты из резервного фонда правительства Иркутской области в размере причиненного ущерба, не более 10 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество и не более 50 тысяч рублей на семью, не более 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество и не более 300 тысяч рублей на семью. Средства будут перечислены погорельцам на основании списков и представленных муниципалитетами документов. Оказание помощи и перечисление средств погорельцам находится на личном контроле губернатора Иркутской области Сергея Левченко и председателя правительства Александра Битарова.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. Накануне, 4 мая, угольщики, которые работают в районе, привезли погорельцам новую одежду и обувь — необходимые размеры и список вещей им передали заранее. В настоящее время решаются вопросы обеспечения пострадавших картофелем — семенным и для приготовления пищи, сельхозтоваропроизводители района комплектуют продуктовую помощь. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Ребятишек возят в школу.

Также президент России Владимир Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с временным главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко 2 мая.