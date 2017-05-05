Жестокий убийца не ушел от правосудия в Приморье

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено 28 февраля 2016 года в районе ул. Второй во Владивостоке.

Подсудимый 1993 года рождения совместно со своим земляком (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), производили ремонтно-строительные работы на территории двора дома, в котором проживал потерпевший.

Второй фигурант, желая завладеть денежными средствами, напал на хозяина дома и нанес ему удары по голове металлическим ломом.

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Затем подсудимый переместил тело потерпевшего в багажник автомобиля «Toyota Land Cruiser», где нанес ему не менее 7 ударов молотком в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Обыскав тело убитого, злоумышленники нашли при нем банковскую карту, которую похитили и в дальнейшем в одном из супермаркетов города сняли с ее помощью 150 тысяч рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по делу поддержано сотрудниками уголовно-судебного управления прокуратуры края. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ирина Петрова.