Жестокий убийца не ушел от правосудия в Приморье
Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о дерзком убийстве местного предпринимателя, об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о дерзком убийстве местного предпринимателя, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено 28 февраля 2016 года в районе ул. Второй во Владивостоке.
Подсудимый 1993 года рождения совместно со своим земляком (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), производили
Второй фигурант, желая завладеть денежными средствами, напал на хозяина дома и нанес ему удары по голове металлическим ломом.
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Затем подсудимый переместил тело потерпевшего в багажник автомобиля «Toyota Land Cruiser», где нанес ему не менее 7 ударов молотком в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Обыскав тело убитого, злоумышленники нашли при нем банковскую карту, которую похитили и в дальнейшем в одном из супермаркетов города сняли с ее помощью 150 тысяч рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по делу поддержано сотрудниками
Ирина Петрова.