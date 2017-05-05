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10:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Мошенница, похитившая деньги дольщиков Гринфлайта, осуждена на три года условно

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменения приговор, вынесенный Советскийм районным судом директору ООО КГ «Дипломат» Марии Усовой, похитившей средства дольщиков строительной компании «Гринфлайт». Приговор вступил в законную силу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе областной прокуратуры, районный суд признал Усову виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно на 3 года.

Как установило следствие и суд, 2012 году Усова, являясь единственным учредителем и директором ООО КГ «Дипломат», она заключила агентский договор с клиенткой на приобретение однокомнатной квартиры в жилом районе № 12 Краснопольской площадки № 1 в г. Челябинске. Затем она оформила с клиенткой договор уступки права требования, согласно которому она уступает клиенту право требования у ООО «Гринфлайт» на получение в собственность квартиры. При этом в договор Усова внесла заведомо ложные сведения о том, что заключенный между ней и ООО «Гринфлайт» договор долевого участия в строительстве жилого дома прошел государственную регистрацию.

Аналогичным образом Усова оформила договоры еще с двумя клиентами, а полученные от них деньги похитила. Таким образом, Усова причинила потерпевшим ущерб в размере 1 миллион 542 тысячи рублей.

Адвокат посчитала вынесенный районным судом приговор ввиду недоказанности вины из подзащитной и незаконным просили постановить по делу оправдательный приговор. Челябинский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя и оставил без изменений приговор.

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