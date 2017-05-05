Мошенница, похитившая деньги дольщиков Гринфлайта, осуждена на три года условно

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе областной прокуратуры, районный суд признал Усову виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно на 3 года.

Как установило следствие и суд, 2012 году Усова, являясь единственным учредителем и директором ООО КГ «Дипломат», она заключила агентский договор с клиенткой на приобретение однокомнатной квартиры в жилом районе № 12 Краснопольской площадки № 1 в г. Челябинске. Затем она оформила с клиенткой договор уступки права требования, согласно которому она уступает клиенту право требования у ООО «Гринфлайт» на получение в собственность квартиры. При этом в договор Усова внесла заведомо ложные сведения о том, что заключенный между ней и ООО «Гринфлайт» договор долевого участия в строительстве жилого дома прошел государственную регистрацию.

Аналогичным образом Усова оформила договоры еще с двумя клиентами, а полученные от них деньги похитила. Таким образом, Усова причинила потерпевшим ущерб в размере 1 миллион 542 тысячи рублей.

Адвокат посчитала вынесенный районным судом приговор ввиду недоказанности вины из подзащитной и незаконным просили постановить по делу оправдательный приговор. Челябинский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя и оставил без изменений приговор.