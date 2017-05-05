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10:19 (мск), источник: Новости Перми

В Перми осудили фальшивомонетчика

26-летний обвиняемый со своим подельником изготавливали фальшивые тысячные купюры. Качество «денег» было высоким, поэтому визуально распознать подделку было невозможно.

В Перми был вынесен приговор 26-летнему мужчине, которого признали виновным в изготовлении и сбыте поддельных денег.

По данным краевой прокуратуры, с января по июнь 2016 года подсудимый и его подельник изготавливали поддельные тысячные купюры. «Деньги» они сбывали в междугородних электричках, на вокзалах, в мелких магазинах и аптеках. Купюры имели высокое качество, поэтому внешне распознать фальшивку было невозможно.

Их удалось выявить только после того, как деньги попали на обработку в банк. Таким образом, мужчины сбыли не менее 112 поддельных купюр.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Дело в отношении второго соучастника находится на рассмотрении суда.

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