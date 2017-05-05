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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожар на «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез» ликвидирован

Пожар на улице Промышленной ликвидирован, сообщает сайт ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о загорании на территории нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ поступила на пульт дежурного в 5 часов 38 минут по местному времени.

Пожар произошел на территории производства на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

По их данным, возгорание случилось во время во время проведения пусковых операций.

Пожару был присвоен четвертый номер сложности, который позже был понижен до третьего. Для его тушения привлекались 167 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС — 146 человек, 37 единиц техники. В 9 часов 58 минут местного времени было объявлено о ликвидации пожара.

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