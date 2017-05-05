Пожар на «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез» ликвидирован

Информация о загорании на территории нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ поступила на пульт дежурного в 5 часов 38 минут по местному времени.

Пожар произошел на территории производства на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

По их данным, возгорание случилось во время во время проведения пусковых операций.