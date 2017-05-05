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10:25 (мск), источник: Om1.ru

Известного в Омске бизнесмена Шамаева судят за попытку спрятать три пельменных аппарата

Бывшего гендиректора компаний «Сибирский деликатес» и «Колбасный мир» обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 55-летнего бизнесмена Алексея Шамаева. Бывший генеральный директор ООО «Сибирский деликатес» и ООО «Колбасный мир» предстанет перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве.

По версии следствия, с января по апрель 2016 года Алексей Шамаев скрыл и продал три пельменных аппарата ООО «Сибирский деликатес». Оборудование стоило 15 миллионов рублей. «Сибирский деликатес» в это время проходил один из этапов банкротства — процедуру наблюдения.

Помимо этого, Шамаев отказался передавать конкурсному управляющему документы о том, что некая фирма должна «Сибирскому деликатесу» 4,5 миллиона. Это помешало взыскать долг и удовлетворить требования кредиторов «Сибирского деликатеса».

С февраля по март 2016 года Шамаев повторил трюк с «прятками» в «Колбасном мире» — скрыл вакуумную упаковочную машину за 6,1 миллиона.

Однако попытки тайно продать имущество не удались. Полицейские разыскали и пельменные аппараты, и упаковочную машину и вернули их на банкротящиеся предприятия.

Свою вину Алексей Шамаев не признал. Доказывать свою правоту бизнесмену предстоит в Москаленском районном суде.

УМВД по Омской области заявляет, что за это преступление предпринимателю грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2016 года следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского Павла Юрченко, который изначально расследовал дело о пельменных аппаратах и вымогал у Алексея Шамаева взятку.

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