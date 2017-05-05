По факту крушения вертолета в Башкирии возбуждено уголовное дело

Добраться туда не получилось даже на джипах и квадроциклах повышенной проходимости.

Сейчас к месту авиакатастрофы спустились парашютисты, они организовывают подъем тел погибших. Работу следователям осложняет труднодоступность места падения вертолета.

Об этом «Вестям» сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

Следователи назвали четыре версии крушения вертолета в Башкирии

К месту направлена пешая группа следователей, криминалистов Приволжского СУ на транспорте СК России, представителей Росавиации, МАК и спасателей МЧС России.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз, — добавили в ведомстве.

Напомним, следователи рассматривают четыре версии крушения вертолета Робинсон в Белорецком районе Башкирии: техническую неисправность, ошибку пилота, некачественное топливо и плохую погоду.

Как стало известно «Вестям», трагедия произошла в горно-лесистой местности между селами Дубинино, Татлы и хутором Нижняя Манява. На борту находились исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин.

С Дамиром Шаймухаметовым наша съемочная бригада уже вылетала на рейд по проверке ситуации с лесными пожарами. Связь с экипажем пропала накануне около четырех часов дня. По факту трагедии проводится проверка.