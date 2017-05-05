Полицейские раскрыли кражу орденов и медалей Великой Отечественной войны

В адрес руководства регионального главка пришло письмо от жителя села Подбельск Похвистневского района, в котором он выражает благодарность участковым уполномоченным полиции капитану полиции Сергею Гончаренко и майору полиции Алексею Купреянову за раскрытие кражи орденов и медалей Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Кража из дома 67-летнего пенсионера была совершена в канун Нового года. Пропали деньги в и жизненно важное для пожилого человека имущество, в том числе бесценные награды отца — два ордена «Отечественной войны», медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За доблестный труд».

Закрепленные за сельским поселением Подбельск участковые уполномоченные полиции Сергей Гончаренко и Алексей Купреянов, подробно опросив потерпевшего, предположили, что к краже может быть причастен знакомый пенсионера, который накануне был у него в гостях. Доставленный в полицию 28-летний мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками и ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, признал свою вину и пояснил, что деньги потратил на спиртное, а награды спрятал в надворных постройках родительского дома, расположенного на улице Молодежной села Подбельск. По статье «Кража» Уголовного Кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело.

Руководство Главного управления МВД России по Самарской области высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за положительную оценку их деятельности. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, успешное выполнение особо важных и сложных заданий приказом начальника МО МВД России «Похвистневский» капитану полиции Сергею Гончаренко и майору полиции Алексею Купреянову объявлена благодарность.