Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Какая вы болезнь? Тест
Российский депутат надел вместо георгиевской другую ленточку
СМИ рассказали о расстановке сил на выборах президента 2018
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный минчанин пытался продать чужую «Волгу»

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин пытался продать чужую «Волгу», сообщила БЕЛТА официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталья Ганусевич.

Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 32-летний минчанин, который пытался украсть необорудованную сигнализацией машину ГАЗ 310321, 2006 года выпуска.

«Со слов очевидца, поздно вечером он возвращался домой и увидел, как во дворе дома по улице Запорожской неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытается завести припаркованную “Волгу”. О чем незамедлительно сообщил в милицию. Прибывший наряд милиции увидел в автомобиле оголенные провода зажигания, с помощью которых мужчина пытался завести машину», — рассказала Наталья Ганусевич.

Задержанный пояснил, что после распития спиртных напитков со своими знакомыми, он возвращался домой и увидел припаркованный во дворе автомобиль. Дернув за ручку, обнаружил, что машина не заперта. С помощью проводов зажигания попытался завести транспортное средство, но не получилось. Тогда мужчина позвонил своему знакомому и предложил за $50 купить «Волгу». Сотрудникам милиции задержанный пояснил, что не собирался угонять автомобиль, а хотел продать, так как ему нужны были деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 205 (покушение на хищение) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать элек
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь