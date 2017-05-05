Пьяный минчанин пытался продать чужую «Волгу»

Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 32-летний минчанин, который пытался украсть необорудованную сигнализацией машину ГАЗ 310321, 2006 года выпуска.

«Со слов очевидца, поздно вечером он возвращался домой и увидел, как во дворе дома по улице Запорожской неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытается завести припаркованную “Волгу”. О чем незамедлительно сообщил в милицию. Прибывший наряд милиции увидел в автомобиле оголенные провода зажигания, с помощью которых мужчина пытался завести машину», — рассказала Наталья Ганусевич.

Задержанный пояснил, что после распития спиртных напитков со своими знакомыми, он возвращался домой и увидел припаркованный во дворе автомобиль. Дернув за ручку, обнаружил, что машина не заперта. С помощью проводов зажигания попытался завести транспортное средство, но не получилось. Тогда мужчина позвонил своему знакомому и предложил за $50 купить «Волгу». Сотрудникам милиции задержанный пояснил, что не собирался угонять автомобиль, а хотел продать, так как ему нужны были деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 205 (покушение на хищение) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.