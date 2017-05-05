В водоеме в Куйбышевском районе Самары обнаружено тело мужчины

В четверг, 4 мая, в одиннадцатом часу вечера, по предварительным данным, в водоеме за одним из домов по ул. Красный Кряжок в Куйбышевском районе Самары обнаружено тело мужчины в возрасте около 78 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, мужчина мог утонуть.