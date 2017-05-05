Задержан подозреваемый в нападении на «Бинбанк» в Красноярске

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на одно из отделений коммерческого банка в Ленинском районе Красноярска. Помощь в розыске грабителя оказали бдительные красноярцы, сообщают в пресс-службе МВД.

Напомним, инцидент произошел 3 мая. В помещение банка зашел молодой человек и потребовал деньги у оператора. Сотрудники незамедлительно нажали на тревожную кнопку, после чего злоумышленник выбежал на улицу и скрылся. На кадре, который предоставила пресс-служба ведомства, можно разглядеть логотипы «Бинбанка».

Благодаря полученной информации от горожан полицейским удалось установить, что злоумышленником является ранее не судимый 22-летний житель Красноярска. Уголовное дело в отношении молодого человека уже возбудили. На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства преступления.