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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Задержан подозреваемый в нападении на «Бинбанк» в Красноярске

Злоумышленником оказался 22-летний парень.

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на одно из отделений коммерческого банка в Ленинском районе Красноярска. Помощь в розыске грабителя оказали бдительные красноярцы, сообщают в пресс-службе МВД.

Напомним, инцидент произошел 3 мая. В помещение банка зашел молодой человек и потребовал деньги у оператора. Сотрудники незамедлительно нажали на тревожную кнопку, после чего злоумышленник выбежал на улицу и скрылся. На кадре, который предоставила пресс-служба ведомства, можно разглядеть логотипы «Бинбанка».

Благодаря полученной информации от горожан полицейским удалось установить, что злоумышленником является ранее не судимый 22-летний житель Красноярска. Уголовное дело в отношении молодого человека уже возбудили. На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства преступления.

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