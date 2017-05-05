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11:09 (мск), источник: VN.ru

Новосибирец пропил золото тещи на 119 тысяч рублей

Квартирного вора, который украл золотые украшения, деньги и устроил беспорядок в квартире, поймали в Новосибирске сотрудники Росгвардии. Им оказался зять потерпевшей.

Вчера, 4 мая, в 20.15 от дежурного пункта полиции «Молодежный» в отдел вневедомственной охраны Октябрьского района поступило сообщение, что в квартире дома № 208 по улице Бориса Богаткова совершена кража. По указанному адресу незамедлительно была направлена группа задержания в составе прапорщика полиции Игоря Наам и сержанта Павла Халимонова.

На месте происшествия хозяйка квартиры рассказала сотрудникам Росгвардии, что пришла домой в 20 часов и обнаружила беспорядок. Из дома пропали деньги и золотые украшения на общую сумму 119 тысяч рублей. Женщина добавила, что в этом преступлении подозревает своего зятя. И оказалась права.

Вскоре у подъезда дома № 216 на улице Богаткова подозреваемый был задержан и доставлен в пункт полиции. Молодой человек сознался в краже и пояснил, что золотые украшения он сдал в ломбард, а деньги пропил.

Сотрудники Росгвардии быстро задержали преступника.

«Воры стараются быстро избавиться от предметов и ценностей, уличающих их в преступлении», — говорит заместитель начальника регионального Управления вневедомственной охраны войск Росгвардии Олег Гербер. Как обезопасить свой дом от домушников, можно узнать из материала VN.ru.

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