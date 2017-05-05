В Чусовом затопило микрорайон Подъеловники
В Чусовом из берегов вышла река Усьва, затопив несколько домов в микрорайоне Подъеловники. Местные жители сообщают о том, что также разлилась и река Чусовая.
В Чусовом из берегов вышла река Усьва, затопив несколько домов в микрорайоне Подъеловники. Местные жители сообщают о том, что также разлилась и река Чусовая.
Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, подтоплено девять дворов в микрорайоне Лисьи Гнезда, затопило несколько домов в Подъеловниках.
Река Чусовая вышла из берегов после потепления и дождей. По сообщениям местных жителей, Чусовая разлилась до дороги, соединяющей город и поселок Лямино.
Граждане, проживающие у рек, отказались эвакуироваться. МЧС рекомендовало им приготовить документы и действовать по обстоятельствам.