Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
8 простых упражнений против боли в шее
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
СМИ рассказали о расстановке сил на выборах президента 2018
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
11:11 (мск), источник: Новости Перми

В Чусовом затопило микрорайон Подъеловники

В Чусовом из берегов вышла река Усьва, затопив несколько домов в микрорайоне Подъеловники. Местные жители сообщают о том, что также разлилась и река Чусовая.

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, подтоплено девять дворов в микрорайоне Лисьи Гнезда, затопило несколько домов в Подъеловниках.

Река Чусовая вышла из берегов после потепления и дождей. По сообщениям местных жителей, Чусовая разлилась до дороги, соединяющей город и поселок Лямино.

Граждане, проживающие у рек, отказались эвакуироваться. МЧС рекомендовало им приготовить документы и действовать по обстоятельствам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми автомобиль врезался в мотоцикл
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях скоро подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь