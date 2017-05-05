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11:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе 11-летний мальчик ушел гулять и не вернулся домой

Ребенка нашли в неожиданном месте.

Днем 4 мая полицейские подняли на уши едва ли не весь Демский район. Как оказалось, в местный отдел МВД обратились родители 11-летнего мальчика: их сын ушел прогуляться, но даже к ночи домой не вернулся.

На розыск ребенка сориентировали все наружные службы, сотрудников по делам несовершеннолетних, к поиску подключилась следственно-оперативная группа. Пятиклассника искали всю ночь. Только утром ребенка нашли.

— Школьник жив и здоров. Оказалось, он сумел забраться внутрь паровоза-памятника на улице Ухтомского. Сейчас мальчик передан родителям, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Но на этом все не закончилось. Полицейским еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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